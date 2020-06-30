В Днепре горел магазин-пекарня: видео

В Днепре на проспекте Слобожанском 29 июня в кондитерской-пекарне произошел пожар. Как сообщают спасатели, погибших и пострадавших нет.

В понедельник в 11:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в помещении кондитерской-пекарни на проспекте Слобожанской Амур-Нижнеднепровский района города Днепр. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту происшествия, спасатели установлено, что возгорание возникло в отдельно стоящем магазине-пекарне, который является частью сети предприятий по продаже хлебобулочных и кондитерских изделий.

Огнем повреждена электрощитовая, торговое оборудование и внутренняя отделка помещения на общей площади 20кв.м.

Пожар локализован о 11:33 и ликвидирован в 12:10.

К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщалось, в Киеве спасатели потушили пожар в киоске шаурмы.