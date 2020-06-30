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В Мариуполе произошло тройное ДТП

В Мариуполе произошло тройное ДТП
14:52 Сегодня Телеграф Фото: 0629
В Мариуполе три автомобиля не поделили перекресток и устроили ДТП. Полиция выясняет подробности аварии, пострадавших и погибших нет.

30 июня утром в Мариуполе на перекресте Куприна и Митропольской столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает местное издание 0629.

На перекресте не разминулись КИА", "Митсубиси" и "ДЭУ". В результате столкновения одна иномарка перевернулась.

На место происшествия прибыла полиция и "скорая". Водителю "Митсубиси" оказали первую помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался.

Полиция работает на месте аварии и выясняет обстоятельства ДТП.

Как сообщалось, сегодня, 30 июня, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП, погибла женщина. Еще четыре человека получили травмы и были доставлены в больницу. Среди пострадавших двое подростков 12-ти и 15-ти лет.

28 июня, на трассе Запорожье-Мариуполь водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В аварии погибла женщина и травмировались четыре человека.

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Все по теме:

ДТП, Авария, Мариуполь, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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