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Трагедия в одесском коледже: прокуратура направила обвинительный акт в суд

Трагедия в одесском коледже: прокуратура направила обвинительный акт в суд
Обновлено 00:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Приморский райсуд Одессы рассмотрит обвинительный акт в отношении четырех должностных лиц, которым прокуратура инкриминирует причастность к пожару в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который привел к гибели 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

"Одесская областная прокуратура направила в Приморский райсуд Одессы обвинительный акт в отношении директора одесского колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, которым инкриминируют нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении по улице Троицкой, 25 (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, во время досудебного расследования правоохранители допросили 286 человек (свидетелей, очевидцев происшествия, потерпевших), проведено опознание погибших, 65 выемок документов и проведена 61 судебная экспертиза.

Как сообщалось, в результате пожара, который произошел 4 декабря прошлого года, погибли 16 человек, еще 31 получил телесные повреждения различной степени тяжести.

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Все по теме:

Одесса, Пожар, Прокуратура, Суд.

Автор:

Телеграф
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