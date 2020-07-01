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Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Киеве более сотни новых больных коронавирусом, карантин ужесточают

В Киеве более сотни новых больных коронавирусом, карантин ужесточают
12:45 Сегодня Телеграф
В столице за минувшие сутки зафиксировали еще 101 случай заражения коронавирусом. Столичные власти приняли решение об ужесточении карантина в Киеве.

В Киеве количество больных коронавирусом увеличилось, за минувшие сутки выявили еще 101 новый случай инфецирования.

Об этом заявил киевский голова Виталий Кличко во время пресс-конференции 1 июля.

"За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 101 киевлянина, среди них - 7 медиков", - сообщил Кличко.

На сегодняшний день в столице уже 5138 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Кличко отметил, что среди заболевших:

  • 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;

  • три девочки, которым 1, 6 и 14 лет;

  • 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

  • четверо мальчиков от 1 месяца до 13 лет.

В столичные больницы госпитализировано 9 человек. Остальные больные лечатся дома под наблюдением врачей и и соблюдают самоизоляцию.

Выздоровело за сутки 35 человек, всего с начала эпидемии болезнь преодолели 1598 киевлян.

Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Оболонском (15), Днепровском (15), в Дарницком (14), в Деснянском (11) районах.

Кроме того, в киевских больницах увеличилось количество тяжелых больных. В тяжелом состоянии сейчас 48 пациентов. 

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Виталий Кличко сообщил, что в связи с увеличением количества больных, столичные власти приняли решение ужесточить карантин в Киеве.

Ограничения касаются работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.

Кличко подчеркнул, что ограничения являются вынужденными и направлены на сдерживание и распространения коронавирусной болезни.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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