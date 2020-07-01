В Киеве более сотни новых больных коронавирусом, карантин ужесточают

В Киеве количество больных коронавирусом увеличилось, за минувшие сутки выявили еще 101 новый случай инфецирования.
Об этом заявил киевский голова Виталий Кличко во время пресс-конференции 1 июля.
"За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 101 киевлянина, среди них - 7 медиков", - сообщил Кличко.
На сегодняшний день в столице уже 5138 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кличко отметил, что среди заболевших:
46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;
три девочки, которым 1, 6 и 14 лет;
48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
четверо мальчиков от 1 месяца до 13 лет.
В столичные больницы госпитализировано 9 человек. Остальные больные лечатся дома под наблюдением врачей и и соблюдают самоизоляцию.
Выздоровело за сутки 35 человек, всего с начала эпидемии болезнь преодолели 1598 киевлян.
Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Оболонском (15), Днепровском (15), в Дарницком (14), в Деснянском (11) районах.
Кроме того, в киевских больницах увеличилось количество тяжелых больных. В тяжелом состоянии сейчас 48 пациентов.
Виталий Кличко сообщил, что в связи с увеличением количества больных, столичные власти приняли решение ужесточить карантин в Киеве.
Ограничения касаются работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.
Кличко подчеркнул, что ограничения являются вынужденными и направлены на сдерживание и распространения коронавирусной болезни.