Половина месячной нормы осадков: сильный ливень затопил Херсон

Херсон накрыла непогода, 30 июня в городе прошел сильный дождь - выпала половина месячной нормы осадков.

Вчера, 30 июня, в Херсоне выпала половина месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба Херсонского городского совета.

"30 июня в течение трех часов в Херсоне выпало 20,6 мм осадков, что составляет половину месячной нормы (45 мм)", - указано в сообщении.

По данным горсовета, в результате стихии в городе повалено 11 деревьев.

В свою очередь в ГосЧС сообщили, что одно из упавших деревьев повредило два автомобиля. Также спасателям пришлось откачивать воду в трех жилых домах и на восьми приусадебных участках.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в некоторых регионах Украины в четверг, 2 июля. В частности, ночью в Приазовье и Крыму, днем в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).