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Паводки на западе Украины: подтопленными остаются еще 12 сел

Паводки на западе Украины: подтопленными остаются еще 12 сел
08:05 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
По состоянию на 2 июля в результате паводков на западе Украины остаются подтопленными 12 населенных пунктов.

По состоянию на 7:00 2 июля в результате непогоды остаются подтопленными 12 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черновицкой — 8, Львовской — 2 и Тернопольской — 2. Об этом сообщает  пресс-центр ГСЧС.

В частности, по состоянию на утро четверга подтоплено:

— 113 (было 14 тыс. 456) домов в Тернопольской и Черновицкой областях;

— 1 (было 18) объект социальной и бытовой сферы в Черновицкой области;

— затоплены 159 (было 7 тыс. 225) подвалов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Львовской областях;

— 379 приусадебных участков (было 22 тыс. 182) (Тернопольская (194), Черновицкая (171), Ивано-Франковская (12) и Львовская (2)

В частности, было разрушено:

— 202,5 км автодорог (было 278) (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08)

— 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1);

Непогода также повредила 549 км автодорог (было 653) и 212 мостов (было 265) Ивано-Франковская (507 км дорог и 198 мостов), Черновицкая (40,9 км автодорог и 14 мостов) и Львовская (0,2 км автодорог) области.

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“Силами ГСЧС спасены, эвакуированы и (отселены) с начала работ — 2 тыс. 523 человека, в течение суток откачано около 28 тыс. 630 м куб. воды (с начала работ — более 295 тыс. 130 м куб), расчищено 1125 км автодорог (с начала работ — около 15 км), 967 м русла рек (с начала работ — около 4,6 км), доставлено для населения продуктов питания (с начала работ — около 10 т) и осуществлен подвоз 7 тыс. л питьевой воды местным жителям (с начала работ — 33 тыс. 465 л)”, — сообщили спасатели.

“Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 648 человек и 234 единицы техники, из них от ГСЧС 459 человек личного состава и 167 единиц техники (из них 2 вертолета)”, — резюмировали в пресс-центре.

Как сообщалось, на Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

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Все по теме:

Львовская область, Наводнение, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, ГСЧС, Паводок.

Автор:

Телеграф
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