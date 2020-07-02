В Черкассах от коронавируса умер врач Олег Гайда

В Черкассах от коронавируса скончался хирург городской больницы Олег Гайда. 18 июня во Львове от осложнений, вызванных COVID-19, умер его брат Иван.

В Черкассах от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, умер врач-хирург Олег Гайда.

Он возглавлял хирургическое отделение филиала №2 Консультативно-диагностической поликлиники г. Черкасс. У мужчины подтвердили коронавирус, 30 июня он был госпитализирован в Черкасскую областную больницу с диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

Власти города выразили свои соболезнования в связи со смертью врача.

"Его смерть – непоправимая утрата для черкасской громады. Вечная память!" – говорится в заявлении мэрии.

Стоит отметить, что конкретно о причинах смерти не сообщается, врачи уточнили, что хирург умер от осложнений, вызванных COVID-19.

В прошлом месяце от коронавируса умер брат Олега - Иван Гайда, который был начальником Львовского военного госпиталя.

В 2014 году Ивану Гайде было присвоено звание заслуженного работника охраны здоровья – за личное мужество и героизм в войне на Донбассе. В октябре 2015 года Ивана Гайду награждили орденом Даниила Галицкого.

Напомним, в Украине от нового коронавируса с начала эпидемии умерли уже десятки медиков. Так, 25 мая во Львове умерла 64-летняя женщина, которая возглавляла штаб по борьбе с COVID-19. 17 мая в Одессе от коронавируса скончался 47-летний врач-реаниматолог.