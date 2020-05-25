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Во Львове от коронавируса умерла врач

Во Львове от коронавируса умерла врач
11:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В областной инфекционной больнице сегодня утром от осложнений, вызванных коронавирусная инфекцией, скончалась 64-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова, руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Это женщина, 64 лет, львовянка. Умерла сегодня утром в областной инфекционной больнице. Положительный результат теста, который подтвердил у нее наличие коронавирусной инфекции, получили 6 мая", - рассказала она.

По словам Сличной, пациентка находилась на лечении в реанимационном отделении областной клинической больницы с двусторонней пневмонией.

"Находилась на аппарате ИВЛ. У женщины были сопутствующие заболевания - дыхательная недостаточность и хронический колит", - отметила заместитель городского головы.

Как сообщил в Facebook заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник, умершая женщина работала врачом.

"Сегодня утром на 65-м году жизни от осложнений COVID-19 умерла наша коллега - врач. Она работала в одной из областных больниц Львова, и за свою жизнь спасла множество человеческих жизней. Больная была госпитализирована в больницу в начале мая. В дальнейшем, в связи с ухудшением состояния вследствие очень тяжелого течения заболевания, переведена в реанимацию, затем на аппарат ИВЛ. К сожалению, несмотря на прилагаемые максимальные усилия, не удалось спасти жизнь коллеги", - рассказал он.

По состоянию на утро 25 мая во Львовской области зарегистрировано 1360 больных коронавирусом, из них 287 выздоровели, 37 умерли.

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Все по теме:

Львовская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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