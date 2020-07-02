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В курортной Кирилловке произошло массовое отравление

В курортной Кирилловке произошло массовое отравление
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Запорожской области на одной из баз отдыха в Кирилловке произошло массовое отравление. Отдыхающие жалуются на ухудшение состояния здоровья, связанного с отравлением.

В Кирилловке на базе отдыха "Дніпровські зорі" произошло массовое отравление отдыхающих. 

Вечером 1 июля после приема пищи люди массово начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья. У людей наблюдался понос, рвота, повышение температуры. Заболевших скорые доставляли в инфекционное отделение Якимовской центральной больницы.

Об этом сообщает сельский совет Кирилловки.

"Все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне. Однако всем, кто жалуется на повышение температуры, сделают посевы на коронавирусную инфекцию", - рассказала местный семейный врач Ирина Мохур.

На данный момент на базе отдыха работают сотрудники полиции и санитарных служб. По данным местных СМИ, уже госпитализировали 15 человек.

Местные власти отметили, что с начала эпидемии коронавируса в городе не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Сейчас в населенных пунктах Кирилловской ОТГ нет ни одного жителя, который бы находился на самоизоляции.

Как сообщалось, в январе в Тернополе массово отравились иностранные студенты, они употребляли в пищу лаваши с мясом.  

Напомним, из-за угрозы заболеть коронавирусом в Гостуризме рекомендуют украинцам не ехать отдыхать на курорты Одессы. 

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Запорожская область, Массовое отравление, Кирилловка.

Автор:

Телеграф
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