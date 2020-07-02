Украинцам рекомендуют не ехать на отдых в Одессу

В Гостуризме советуют выбрать места для отдыха за городом, где меньше людей - на реках, озерах, водохранилищах, в горах.

Вместо пляжей Одессы украинцам советуют присмотреться к местам отдыха за городом. Об этом глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив сказала в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в четверг, 2 июля.

По ее словам, нужно отдыхать там, где меньше людей.

Олеськив напомнила, что вирус никуда не делся и нужно носить маску в помещениях и избегать скоплений людей. Поэтому она советует отдыхать в местах, где меньше людей - на реках, озерах, водохранилищах, в горах.

"Здесь пригодится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголкам страны", - сказала она.

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