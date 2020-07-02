Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить

1 июля в Кабмине одобрили проект закона, согласно которому устанавливается административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах и транспорте.

Правительство рекомендует Верховной Раде рассмотреть законопроект о штрафах для владельцев общественных учреждений и заведений, а также маршруток за несоблюдение масочного режима посетителями и пассажирами.

Минздрав одобряет решение Кабмина и надеется на поддержу депутатов.

Об этом сегодня заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

По его словам, изменения в Кодекс об административных правонарушениях устанавливают соответствующие штрафы за отсутствие масок в общественных местах как для физических, так и для юридических лиц. Штрафовать будут и владельцев заведений питания, спортивных учреждений, магазинов, которые не соблюдают установленные карантинные требования и не следят за соблюдение масочного режима в помещениях.

для физических лиц - от 170 грн до 255 грн

для владельцев учреждений - от 3400 до 5100 гривен

Как сообщалось, в связи с мировой пандемией коронавируса, правительство Украины приняло решение 12 марта ввести в стране карантин. В Украине закрылись все учебные заведения, была остановлена работа общественного транспорта. По рекомендациях Минздрава в Украине ввели масочный режим в общественных местах.

С 22 мая Кабмин ввел в Украине адаптивный карантин и ослабил ограничения. 17 июня правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до 31 июля.

В последние дни в Украине наблюдается рост заболеваемости новым вирусом. Так, за последние сутки в Украине выявили еще 889 новых больных, всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 45 887 человек.