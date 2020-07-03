В Киеве полиция ищет мужчину с инвалидностью (Фото)

В столице без вести пропал 31-летний мужчина с инвалидностью.

Столичные правоохранители разыскивают без вести пропавшего мужчины с инвалидностью.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

“В Деснянское управление полиции с заявлением об исчезновении 31-летнего киевлянина обратилась его мать. Она сообщила о том, что 28 июня сын ушел из квартиры на улице Будищанська и до настоящего времени не вернулся. Правоохранители выяснили, что мужчина — человек с инвалидностью, имеет заболевания ДЦП, при ходьбе хромает с наклоном вперед”, — говорится в сообщении.

Указано, что мужчина на вид 30 лет, рост около 180 см, худощавое телосложение, волосы короткие темные, карие глаза. Был одет в длинные шорты темно-зеленого цвета, синюю футболку с серыми рукавами и резиновые кроксы темного цвета.

“Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой вести пропавший) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Одесской области без вести пропала несовершеннолетняя девушка.