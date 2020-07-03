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ООС: боевики 10 раз нарушали "режим тишины", есть раненый

ООС: боевики 10 раз нарушали "режим тишины", есть раненый
08:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Раненого бойца оперативно эвакуировали в медучреждение. Его состояние удовлетворительное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" утром и под вечер агрессор неоднократно открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам наших защитников неподалеку Луганского. Также, противник активизировал свои огневые действия и вблизи Новоалександровки, применив при этом станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", неподалеку от Каменки враг использовал против наших воинов 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по окрестностям Невельского – сначала стрелковое оружие, а впоследствии крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял и защитников населенного пункта Водяное. 

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За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

Такие коварные действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. После чего оккупанты прекратили свою активность. По данным разведки, 2 июля наши защитники ранили одного захватчика.

От начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения запрещенного Минскими договоренностями.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" враг применил артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти мм минометы и ручные противотанковые гранатометы по наших опорных пунктах на подступах к Новотошковскому.

Также с минометов калибра 120-мм оккупанты несколько раз обстреляли украинские оборонительные укрепления возле Хутора Вольного и Пивденного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" агрессор задействовал 120-ти и 82-х мм минометы и гранатометы на подступах к Авдеевке, а автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы недалеко от Каменки. Еще один факт применения оружия зафиксирован на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорных пунктам неподалеку Водяного.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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