Владелец танкера Delfi в очередной раз попросил продлить сроки поднятия затонувшего судна

На заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС обсудили ситуацию относительно поднятия с мели аварийного танкера Delfi, который было предписано убрать с одесского пляжа до 20 июля. Представитель судовладельца в очередной раз попросил продлить срок, на этот раз до 1 августа. Об этом заявил на брифинге 3 июля председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Областная комиссия по ТЭБ и ЧС согласилась с капитаном Одесского порта, который установил предельный срок поднятия танкера с мели - 20 июля. Хотя судовладелец просил продлить срок выполнения работ до 1 августа. Сейчас водолазы ведут подготовительные работы с целью убрать судно с пляжа: устанавливают понтоны, чтобы поднять его из воды и отбуксировать для дальнейшего ремонта в одном из доков ", - отметил Куцый.

По его словам, представитель судовладельца обещает 5 июля завершить подготовку к выравниванию судна на киль.

В то же время инспекторы Госэкоинспекции ежедневно берут пробы морской воды рядом с танкером, по данным их исследований, вода не загрязнена нефтепродуктами, которые могут вытекать из борта судна.

Однако глава ОГА призвал одесситов воздержаться от плаваний возле пляжа "Дельфин", где установлены боновые заграждения и работают водолазы и другие специалисты.

Стоит отметить, что накануне с журналистами встретился и прокомментировал ситуацию руководитель компании Smart Marine Concept Ltd Дмитрий Евдокимов, который готовится убрать судно с мели по заказу судовладельца - бывшего депутата Николаевского облсовета от Партии регионов.

"Смысл операции состоит в том, чтобы зевести внутрь корпуса и вокруг бортов судна наполненные воздухом понтоны с целью придать судну плавучесть и поставить, как говорят корабелы, на ровный киль. Конечно, в этом случае понятие "ровный киль" условно - нас устроит крен в 30 градусов" , - отметил Евдокимов.

Как сообщалось, 22 ноября 2019 г. танкер-бункеровщик Delfi сорвало с якоря во время шторма и снесло в сторону одесского пляжа "Дельфин", где он сел на мель.

17 июня на совещании в Одесской ОГА при участии представителей АМПУ и владельца танкера Delfi председатель ОГА Максим Куцый напомнил, что начался туристический сезон, и предложил убрать затонувший танкер с городского пляжа до 25 июня. В случае срыва срока к ликвидационным работам должны приступить специалисты Одесского филиала Администрации морских портов Украины.

Впрочем, по состоянию на 25 июня танкер не был поднят с мели, а пресс-служба Администрации морских портов Украины обнародовала заявление, в котором говорится, что в настоящее время "отсутствуют какие-либо законные основания, чтобы самостоятельно, от своего имени, убрать судно DELFI. Такое право, согласно ст. 123 Кодекса торгового мореплавания, АМПУ получит только при условии наступления ряда независимых непосредственно от АМПУ условий и обстоятельств ".

В АМПУ уточнили, что специалисты Одесского порта смогут начать поднятие танкера после 20 июля, если владелец судна не обеспечит его подъем в сроки, установленные капитаном порта, а Госэкоинспекция предоставит соответствующий документ о том, что танкер DELFI представляет "непосредственную угрозу загрязнению окружающей среды". Кроме того, владелец судна должен документально подтвердить готовность компенсировать ГП "АМПУ" расходы на проведенные работы.

Организационно АМПУ к этому подъему готова еще с 1 апреля 2020 г. (первоначального срока, установленного капитаном порта). Тендерная документация отработана и согласована, средства в финансовом плане предусмотрены.

Однако по состоянию на 23 июня Администрация морпортов получила официальный, четкий и недвусмысленный отказ судовладельца от привлечения АМПУ, компенсации расходов, а также заверения в полном понимании ответственности и финансовой, организационной и технической готовности судовладельца поднять собственное судно.