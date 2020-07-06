В Киеве мойщик угнал у клиента Mercedes и попал в ДТП: фото и видео

В Киеве работник автомойки уганал у клиента автомобиль Mercedes и врезался в столб. Прохожие самостоятельно задержали мужчину до приезда полиции.

В Киеве на проспекте Отрадном мойщик угнал у клиента автомобиль Mercedes и попал в ДТП. Об этом сообщает Киев Оперативный.

На большой скорости угонщик зацепил сначала автомобиль Skoda, потом ударился в автомобиль Nissan. После удара его несло в остановку с людьми, но автомобиль врезался в столб.

Прохожие самостоятельно задержали угонщика до приезда полиции.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщалось, грузовой локомотив сошел с рельсов на Одесской железной дороге. На момент аварии машиниста в кабине поезда не было.