На Луганщине волонтеры собирают помощь пострадавшим от пожаров

Волонтеры "Восток SOS" объявили о сборе помощи пострадавшим от пожара на Луганщине, а также о сборе достоверной информации об этой чрезвычайной ситуации. Об этом Восток SOS информирует на своей странице в Facebook.

"Команда Восток SOS пока оперативно собирает информацию по поводу пожаров в Луганской области и первоочередных необходимых потребностей", - говорится в сообщении.

По информации волонтеров, огонь охватил уже около 85 гектаров леса.

Уже известно, что формируются волонтерские отряды, разворачиваются полевые штабы, и готовят людей к эвакуации из зон высокого риска.

В офисе Восток SOS в городе Северодонецк по адресу улица Федоренко 49-а, начат сбор: ️продуктив питания; ️одноразовой посуды; ️питьевой бутилированной воды (лучше 1-2 литров)

Список потребностей обновляется, волонтеры просят сообщать о них их дежурным по тел .: +380 68 220 43 37; +380 95 694 57 96.

Также волонтеры дают номер карты одного из членов команды, на которую можно присылать пожертвования.

Офис фонда на время экстренной ситуации, открыт круглосуточно.

Кроме этого, ГСЧС разворачивает штаб, помощь можно привозить также по адресу: Северодонецк, ул. Богдана Лищины 29 (Контактное лицо Александр Сосницкий +380 50 053 11 92).

Как сообщалось, 6 июля в 13 часов 21 мин. вблизи с.Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, в том числе верховой на 20 га. В 8 часов. 11 мин. 7 июля пожар был локализован.

Из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на с. Смоляниново. Здесь огнем были уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов. По предварительным данным, погибли пять человек, девять госпитализированы.