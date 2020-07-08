Пожары в Луганской области: увеличилось количество погибших

В Луганской области вследствие ожогов, полученных в лесных пожарах в больнице скончался 58-летний мужчина. Число погибших возросло до 7 человек.

По состоянию на утро 8 июля из-за лесных пожаров в Луганской области в больнице находятся 27 человек, из них 17 детей. Один мужчина с термическими ожогами умер ночью в реанимации.

Все госпитализированы находятся в стабильном состоянии.

"Мужчина 1962 года рождения, который был в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3:00 скончался", - сообщает уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Также сообщается, что этой ночью в местную больницу никого не доставляли.

Как сообщалось, пожар начался 7 июля утром. В Новоайдарском районе пожар охватил 85 гектаров. Местных жителей эвакуировали. В МВД сообщили о шести погибших. У президента Зеленского состоялось совещание, где приняли решение привлечь к тушению военных и Нацгвардию.

Власти Луганской области не исключают диверсии, что возгорание возникло вследствие поджогов.