9 регионов и Киев не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 8 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины, Киев уже третий день подряд не входит в этот список. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, на сегодняшнее утро не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская области.
Так, в перечень вновь вернулась Львовская область, которая до этого два дня подряд была не в списке. "Выпала" из списка Черниговская область.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Как сообщалось, по состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19, за сутки - 807 новых.