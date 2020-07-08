9 регионов и Киев не готовы к ослаблению карантина

Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская области и город Киев не готовы к ослаблению карантинных ограничений.

По состоянию на 8 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины, Киев уже третий день подряд не входит в этот список. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, на сегодняшнее утро не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская области.

Так, в перечень вновь вернулась Львовская область, которая до этого два дня подряд была не в списке. "Выпала" из списка Черниговская область.

Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.

Как сообщалось, по состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19, за сутки - 807 новых.