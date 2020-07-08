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Погода в Одессе: после мощного ливня со шквальным ветром, одесситов снова предупреждают об урагане

Погода в Одессе: после мощного ливня со шквальным ветром, одесситов снова предупреждают об урагане
14:08 Сегодня Телеграф Фото: Думская
В Одессе и области погода ухудшилась еще ночью, с 7 на 8 июля. Сильные порывы ветра валили деревья, повреждены заборы и автомобили, двое мужчин травмированы.

Ночью на Одессу обрушился ураганный ветер и сильный дождь. Порывистый ветер ломал деревья и столбы. Об этом сообщает одесское издание Думская.

Сильные порывы ветра повалили десятки деревьев, повреждены 22 сети электропередач, многие дома остались без электричества.

Во время ливня затопило более 70 домовладений. Поднявшаяся вода уничтожила урожай на сельхозугодиях.

В результате непогоды пострадали двое человек.

С травмами различной степени тяжести госпитализировали двух мужчин. В реанимации находится 44-летний мужчина. Врачи сообщают, что состояние пациента тяжелое. У него диагностировали политравму, многочисленные переломы ребер и ноги.

Второй пострадавший, 62-летний мужчина - в отделении хирургии, у него обнаружили переломы ребер.

Ранее сообщалось, что от непогоды пострадали и другие города Одесской области. В городе Арциз выпал крупный град, а в Измаиле бушевал ураган, который также повредил деревья.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе и области ожидается дождь, гроза, местами усиления ветра. В акватории Азовского и Черного морей шторм.

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Одесса, Ураган, Погода, Шторм.

Автор:

Телеграф
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