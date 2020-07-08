На Львовщине провели ИФА-тестирование: почти 12% имеют антитела к COVID-19

По его словам, с 11 019 протестированных человек, 6413 - медицинские работники, 1535 - пациенты, 3071 - контактные лица.
Положительный ИФА-тест получили 1312 человек, из которых у 485 - обнаружили иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острой фазе заболевания, а в остальных - иммуноглобулины G, что может свидетельствовать о перенесенном заболевании.
В ЛГС напомнили, что ИФА-тестирование проводят в 6 городских учреждениях, имеющих специальные лаборатории - это 2-я и 3-я городские поликлиники, 1-я и 4-я городские больницы, больница скорой медицинской помощи и городская детская больница.
Ранее сообщалось, по словам мэра столицы Виталия Кличко, работники кафе и магазинов должны проходить ИФА-тестирование при поддержке владельцев бизнеса. И делать это нужно хотя бы один раз в месяц.
Как сообщалось, по словам столичного застройщика Андрея Вавриша, ИФА-тестирование на COVID-19 - это самое малое, что может сделать бизнес для защиты своих работников.