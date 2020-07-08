COVID-19 у воспитательницы: В Прилуках закрыли детсад

В Прилуках на Черниговщине на две недели приостановили работу детского сада-яслей №15 из-за того, что в одной из воспитательниц обнаружили коронавирусную инфекцию.

Решение приняли сегодня на заседании исполкомов, сообщает пресс-служба Прилуцкого городского совета.

"С целью недопущения распространения случаев коронавирусной инфекции и установления ограничительных противоэпидемических мер в связи с выявлением случая заболевания коронавирусной инфекцией члены исполнительного комитета приняли решение временно с 8 июля приостановить образовательный процесс в ЗДО (ясли-сад) комбинированного типа №15 на 14 календарных дней до 21 июля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Накануне на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций главный врач КНП "Прилуцкий городской центр первичной медико-санитарной помощи" Людмила Слободенюк сообщила, что у местной жительницы, воспитательницы заведения дошкольного образования №15, обнаружено COVID-19. По состоянию на 7 июля женщина находилась в инфекционном отделении КНС "Прилуцкая центральная городская больница".

По данным директора заведения дошкольного образования №15 Светланы Веремеенко, в ЗДО работает 55 человек, посещает детсад 71 ребенок. Директор отметила, что воспитательница, которая заболела, имела непосредственный контакт с 3 работниками группы, на момент выявления заболевания в группе находилось 7 детей.

Всего, по информации Черниговский областной госадминистрации, в области подтверждены 584 случая COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 8 новых случаев подтвержденного диагноза инфицирования COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19, за сутки - 807 новых.