Последствия паводков на Буковине: пострадавшие получат 10 миллионов

С первых 30 миллионов гривень, которые выделило правительство для преодоления последствий непогоды в Черновицкой области, 10 миллионов перечисляют пострадавшим людям.

Остальные средства будут потрачены на подготовку проектно-сметной документации.

Об этом рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На преодоление последствий непогоды правительство выделило нам 30 миллионов гривень. Как по-хозяйски использовать эти деньги? В первую очередь, нужно удовлетворить потребности людей, каждого, кто пострадал. Докладываю, что 10 миллионов гривень - это та сумма, которую дают людям. В каждом селе, подошли в каждый дом, составили акт, где дом нужен новый - 200 тысяч гривень, где нужно отремонтировать - 50 тысяч гривень. Эти деньги уже в районах, они перечислены и сейчас уже доходят людям", - сказал Осачук.

Остальные пойдут на подготовку проектно-сметной документации на восстановление разрушенных и поврежденных объектов.

"За оставшиеся 20 миллионов гривень мы делаем проектно-сметную документацию на все разрушенные дороги и мосты. Когда у нас будет документ, сколько нужно средств, тогда мы обращаемся к государству с просьбой выделить необходимые деньги", - добавил председатель Черновицкой ОГА.

Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 3 человека.

В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.

Правительство выделило более 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.