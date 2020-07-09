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Эпидемия коронавируса: На Буковине от COVID-19 за сутки выздоровели 83 человека

Эпидемия коронавируса: На Буковине от COVID-19 за сутки выздоровели 83 человека
07:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Черновицкой области достигло с начала эпидемии 5074, за минувшие сутки выздоровели 83 пациента. Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Общее количество инфицированных в области с первого установленного случая составляет 5074", - написал он.

В то же время руководитель региона отметил, что за сутки количество жителей области, которые одолели коронавирус, снова существенно превысило число новых случаев.

"87 буковинцев выздоровели, тогда как COVID-19 диагностировали у 23 человек.

И еще 200 тысяч за сутки: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12 миллионов

Всего лабораторный центр обработал 333 образца", - уточнил Осачук.

Как сообщалось, по состоянию на 8 июля количество случаев COVID-19 в Украине составляет 50 414, в том числе 1306 летальных, 23 119 пациентов выздоровели.

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Украина, Буковина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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