И еще 200 тысяч за сутки: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12 миллионов

В США за минувшие сутки диагностировали 61 848 случаев коронавируса, в Бразилии 41 541, в Индии 25 571, ЮАР 8810, России 6562 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 141 странах мира.
Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.
В мире уже 12 009 301 диагностированных случаев COVID-19. Умерло более 550 тысяч пациентов, 7 миллионов больных выздоровели.