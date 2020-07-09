И еще 200 тысяч за сутки: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12 миллионов

8 июля в мире диагностировали 213 280 заражений коронавирусом, 5518 пациентов умерли.Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

В США за минувшие сутки диагностировали 61 848 случаев коронавируса, в Бразилии 41 541, в Индии 25 571, ЮАР 8810, России 6562 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 141 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

В мире уже 12 009 301 диагностированных случаев COVID-19. Умерло более 550 тысяч пациентов, 7 миллионов больных выздоровели.