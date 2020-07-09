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Внесет ли коррективы факт смерти: накажут ли виновного в драке в поселке Бородянка

Внесет ли коррективы факт смерти: накажут ли виновного в драке в поселке Бородянка
Обновлено 19:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В ночь на 8 июня в поселке Бородянка по улице Центральная произошел конфликт между группой лиц, во время которого возникла драка, в результате которой 34 - летний житель Бородянки получил тяжелые телесные повреждения. Парень месяц провел в коме, а позавчера, 7 июля, скончался.

Полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили всех свидетелей и очевидцев данного события. В результате было установлено лицо - подозреваемого.

Им оказался 19-летний житель Бородянского района. Следственным отделением Бородянского отделения полиции  гражданину объявлено подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины - нанесение тяжких телесных. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Изменится ли статья обвинения в связи со смертью молодого парня. Этим очень обеспокоена Виктория Гапоненко, которая на своей странице в Фейсбуке написала обращение к Арсению Авакову, в котором просит взять это дело под контроль.

"Поэтому вопросы: "Когда же будут выявлены все участники группы лиц, которые нанесли тяжкие телесные, несовместимые с жизнью?", Будут ли предприняты все действия, предусмотренные процессуальным законом ?? Будет ли закон на стороне справедливости ?! Кто вернет родителям единственного сына ?! Реально в такой ситуации говорить вообще о справедливой компенсации? Будут ли и когда же привлечены к ответственности виновные? По какой статье ?! Вопросы открыты. Арсен Аваков нужен контроль" - написала Виктория в соцсети. 

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Сейчас в Бородянский районный суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Все по теме:

Полиция, Арсен Аваков, Бородянка.

Автор:

Телеграф
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