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Лечение COVID-19: в больницах Киева усердно борятся за жизнь пациентов около 200 врачей

Лечение COVID-19: в больницах Киева усердно борятся за жизнь пациентов около 200 врачей
14:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
В отделениях коммунальных медучреждений Киева, где лечат больных COVID-19, работает 200 врачей. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Среди заболевших коронавирусом в Киеве, многие врачи. Немало медицинских работников уже выздоровели и вернулись к своей работе. У меня часто спрашивают, сколько у нас коек. Мы можем увеличить количество коек в больницах. Даже предложения есть, если, не дай Бог, будет распространение этой болезни - сделать таким образом, как и в других странах и в Италии - когда отдавали спортивные залы, арены, выставочные центры (под больницы - ред.). Я могу сказать - мы можем увеличить количество коек, но тяжело увеличить количество врачей", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что это те люди, которые все делают, чтобы защитить жизнь и здоровье киевлян.

"Сегодня в отделениях коммунальных медучреждений, где лечат больных COVID-19, работает 200 врачей. Из них 66 - инфекционистов. Этого количества профессиональных сотрудников сегодня вполне хватает. Это я говорю именно о врачах, а еще медсестры, младший медицинский персонал" , - добавил Виталий Кличко.

Коронавирус в Киеве: число новых заболевших остается высоким

По его словам, начиная с марта, город, за средства резервного фонда столицы, закупил лекарств и тестов на сумму 106 млн грн, а медицинского оборудования приобрели в столичные больницы еще на 57 млн грн. Также между учреждениями здравоохранения первой волны в июне дополнительно распределили 65 млн грн - на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и тестов на COVID-19.

"Сегодня все отделения и учреждения, где лечат больных коронавирусом, имеют запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты - минимум на месяц. При необходимости город будет покупать все необходимое для борьбы с пандемией", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось, Кличко не исключил усиления карантина в Киеве.

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Все по теме:

Киев, Украина, Медики, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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