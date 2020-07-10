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ООС: боевики 9 раз нарушали "режим тишины", трое военных ранены

ООС: боевики 9 раз нарушали "режим тишины", трое военных ранены
18:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: МОУ
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"10 июля вооружённые формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Враг вновь активно применял запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения. Подразделения Объединенных сил уверенно сдерживали агрессию противника, полностью контролируя ситуацию на линии разграничения сторон", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил минометы калибра 120 мм на подступах к Причепиловке.

Из минометов такого же калибра, а также из гранатометов различных систем захватчики открывали огонь возле Хутора Вольного и Орехово.

Кроме того, в течение дня, оккупанты обстреляли наши опорные пункты у Новотошковского и Новолуганского из 82-х мм минометов.

Штаб ООС: боевики снова нарушали "тишину", ранены двое военных

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", факты вражеской вооруженной агрессии зафиксировано в пригороде Авдеевки. На этом участке линии фронта противник два раза вел огонь задействовав автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Невельского.

"За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, им оказана неотложная помощь врачей. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой ", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, по данным разведки, оккупационное командование на Донбассе с начала июля чаще применяет диверсионно-разведывательные группы и снайперские пары, в частности с российскими военными.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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