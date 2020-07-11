В Харькове неизвестные бросили "коктейль Молотова" в жилой дом (Фото)

В Харькове в частный жилой дом, в котором находилось три человека, неизвестные бросили “коктейль Молотова”. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"11 июля около 1:30... поступило сообщение от 63-летнего мужчины о том, что неизвестные бросили в его двор бутылку с зажигательной смесью. В результате чего загорелся дом", — говорится в сообщении.

Так, хозяева жилья своими силами потушили пожар. В доме находились три человека — 63-летний владелец дома, 47-летняя сожительница и 84-летняя мать мужчины.

Отмечается, что по адресу выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли фрагменты стекла от бутылки и тряпки.

Информация внесена в Единый учет Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.