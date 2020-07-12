Сколько медиков в Украине болеет коронавирусом: данные Минздрава

В Украине на COVID-19 за сутки заболело около 100 медработников. Всего за время эпидемии заболело 7 357 медицинских работников.

В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 26 детей и 96 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 678 человек. Из них 26 детей, а также 96 медицинских работников. Были госпитализированы 133 человека. Зафиксировано 11 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что при этом за сутки выписаны 457 пациентов.

"Всего за все время пандемии заболело 53 521 человек. Из них 3 828 детей, а также 7 357 медицинских работников", - добавил Максим Степанов.

По его словам, в целом выписаны 26 118 человек, а летальных случаев 1 383.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 15 019 тестов. Из них 10 278 исследований методом ПЦР, а также 4 741 исследования методом ИФА", - отметил Максим Степанов.

Напомним, в Украине уже более 53 000 случаев COVID-19, за минувшие сутки выявлено более 600.