Лесные пожары: в Луганской области продолжается тушение очагов тления

В лесах в Луганской области наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины, открытого огня нет.

Продолжается тушение лесного пожара, который вспыхнул 6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07 час. 12 июля 2020 года открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины (16, 22, между 27 и 35, 139, 141 кварталах Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств)", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники, из них от ГСЧС – 485 человек личного состава и 105 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Как сообщалось, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар на площади около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.

Подтверждена гибель в результате пожара 5 человек.

Вечером 9 июля пожар сухой травы и лесного массива удалось локализовать. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила около 5 тыс. га.