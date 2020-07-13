Погода на сегодня, 13 июля: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода сегодня, 13 июля, будет облачной, дождливой и ветреной. В некоторых регионах ветер усилится до 15-20 м/с.

Сегодня, 13 июля, в Украине резко ухудшиться погода. В большинстве областей ожидаются сильные ливни, град и штормовой ветер.

Об этом ссылаясь на прогнозы синоптиков, сообщает пресс-служба Государственной службы спасения.

Всю левобережную Украину накроет холодный атмосферный фронт. Дожди пройдут во всех областях, кроме запада. Температура воздуха днем опустится до +22°

Ветер усилится до 15-20 м/с, объявлен "желтый" уровень опасности.

Спасатели призывают быть осторожными и не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями во время непогоды.

Как сообщалось, в южных областях ожидается ураганный ветер. На Черном и Азовском морях предупреждают о шторме. Высота волн будет достигать одного метра.

Напомним, в результате сложных погодных условий в Украине без света остались более 100 населенных пунктов.