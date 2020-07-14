Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: число инфицированных коронавирусом превысило 13 миллионов
Пандемия: число инфицированных коронавирусом превысило 13 миллионов
На Донбассе военные попали в засаду оккупантов: трое погибших и двое раненых
На Донбассе военные попали в засаду оккупантов: трое погибших и двое раненых
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
Самые полезные продукты, содержащие кальций
Самые полезные продукты, содержащие кальций

Взрыв на Позняках: большинство жителей дома получили уже компенсацию

Взрыв на Позняках: большинство жителей дома получили уже компенсацию
Обновлено 07:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что большинство пострадавших жителей дома на киевских Позняках, где произошел взрыв, уже получили денежную компенсацию от города. Власти Киева выделили людям от 50 до 100 тысяч гривень.

Большинство жильцов дома на Позняках, где в июне произошел взрыв, уже получили денежную компенсацию от города.

Об этом на брифинге заявил Виталий Кличко.

"Большинство пострадавших жильцов дома на Позняках, где произошел взрыв, получили денежную компенсацию. Кроме нескольких семей, которые еще оформляют документы. Город предоставил людям от 50 до 100 тысяч гривень", - отметил городской голова.

Он напомнил, что Киевсовет принял решение о выделении 20 миллионов гривень на ремонт и обустройство нового жилья. По словам мэра, эти средства пострадавшие жители получат уже в ближайшее время.

Кличко также добавил, что городская власть совместно с фондом "Будущий Киев" оказала материальную помощь жителям дома на восстановление утраченных документов.

Как сообщалось, утром 21 июня на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Сегодня, 23 июня спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва в доме на Позняках. С начала проведения работ спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Взрыв, Спасатели, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
02 "СН" будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера
03 СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
04 Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
05 "Приняты невиданные ранее меры безопасности": Зеленский посетил заседание фракции "СН"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Огромный шанс освободиться от своей политической партии&quot;: Тшасковский поздравил Дуду с победой на выборах
Тшасковский поздравил Дуду с победой на выборах
&quot;Возникли серьезные вопросы&quot;: ЕС может пересмотреть отношения с КНР из-за ситуации в Гонконге
ЕС может пересмотреть отношения с КНР из-за ситуации в Гонконге
Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта &quot;Об оборонных закупках&quot;
Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
Юпитер вступит в противостояние с Солнцем: какие Знаки Зодиака ждут счастливые перемены
Юпитер вступит в противостояние с Солнцем: какие Знаки Зодиака ждут счастливые перемены
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь