Взрыв на Позняках: большинство жителей дома получили уже компенсацию

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что большинство пострадавших жителей дома на киевских Позняках, где произошел взрыв, уже получили денежную компенсацию от города. Власти Киева выделили людям от 50 до 100 тысяч гривень.

Большинство жильцов дома на Позняках, где в июне произошел взрыв, уже получили денежную компенсацию от города.

Об этом на брифинге заявил Виталий Кличко.

"Большинство пострадавших жильцов дома на Позняках, где произошел взрыв, получили денежную компенсацию. Кроме нескольких семей, которые еще оформляют документы. Город предоставил людям от 50 до 100 тысяч гривень", - отметил городской голова.

Он напомнил, что Киевсовет принял решение о выделении 20 миллионов гривень на ремонт и обустройство нового жилья. По словам мэра, эти средства пострадавшие жители получат уже в ближайшее время.

Кличко также добавил, что городская власть совместно с фондом "Будущий Киев" оказала материальную помощь жителям дома на восстановление утраченных документов.

Как сообщалось, утром 21 июня на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Сегодня, 23 июня спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва в доме на Позняках. С начала проведения работ спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.