В Киеве на Оболони нашли мертвым СБУшника

В Киеве в Оболонском районе по улице Иорданской обнаружили тело мужчины, при нем было удостоверение сотрудника СБУ.

В столице на Оболони обнаружили труп мужчины, при котором находилось удостоверение сотрудника СБУ. Об этом рассказал пресс-офицер Оболонского районного управления полиции Диана Шутько.

По словам Шутько тело мужчины нашли на улице Иорданской, при нем удостоверение сотрудника СБУ. Труп направили на удебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Правоохранители по факту происшествия открыли уголовное дело (умышленное убийство). Следователи ждут заключение, общаются с близкими и родными мужчины, устанавливают причины происшествия.

"Украинская правда" сообщает, что факт смерти своего сотрудника в Службе безопасности подтвердили, но отметили, что следствие ведет полиция. Другие подробности не сообщаются.

Как сообщалось, в мае в Киеве во время ремонтных работ в котловане рабочие обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Предположили, что мужчина ночь оступился и упал. А в апреле в Киеве случайные прохожие в лесополосе обнаружили человеческие останки.