В Польше - 11 новых жертв COVID-19

За прошлые сутки в Польше обнаружены 333 новых случая инфицирования коронавирусом, 11 человек умерли. Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

Отмечается, что общее число инфицированных в Польше выросло до 39 054, а вылечившихся - до 28 928. Умерли 1605 инфицированных.

В больницах страны находятся 1550 пациентов с коронавирусом, 90496 человек сейчас на домашнем карантине, 9778 человек - под эпидемиологическим надзором.

В настоящее время в Польше проведены около 1,9 млн тестов на коронавирус, в частности за последние сутки - более 25 тысяч.

Mamy 333 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (89), małopolskiego (60), łódzkiego (38), mazowieckiego (37), podkarpackiego (36), dolnośląskiego (26), wielkopolskiego (20), kujawsko-pomorskiego (6), lubelskiego (4), lubuskiego (4), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) July 16, 2020

Наибольшие очаги COVID-19 продолжают сохраняться на юге Польши. В частности, в Силежском воеводстве за последние сутки зафиксировано 89 новых случаев инфицирования, в Малопольском воеводстве - 60.

Как известно, с 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для стран ЕС, а с 15 июня возобновила международное авиасообщение. С 1 июля возобновлено авиасообщение между Польшей и Украиной. Между странами также возобновлено автобусное сообщение.