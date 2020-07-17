На Львовщине женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи

На Львовщине в Сколевском районе женщина попала в больницу из-за укуса змеи, об этом сообщает "Гал-инфо".

По информации СМИ, инцидент произошел 16 июля.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы с диагнозом укус змеи правой стопы, поступила женщина, 1971 года рождения, жительница с. Либохора Сколевского района", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во Львовской области из-за укуса змеи человек попал в реанимацию.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области в четверг, 16 июля прошел сильный ливень с градом. Об этом сообщил Богдан Петричук в Фейсбуке.