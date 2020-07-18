Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"

В Украине с начала суток, по состоянию на 12:00, боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк.