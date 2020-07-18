Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"

В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций боевиками на Донбассе.
Утром вражеские войска вели обстрел из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов по позициям защитников Старогнатовки.
Ссылаясь на данные отчета, боевых потерь нет, вражеские потери уточняют.
По словам Гуцуляка, подразделения ООС постоянно находятся в режиме повышенной готовности.
16 июля, в районе проведения операции ООС на Донбассе боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.