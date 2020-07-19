Ситуация на Донбассе: противник 13 раз открывал огонь

В течение минувших суток, 18 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", неподалеку от Старогнатовки противник на рассвете применил противотанковый комплекс и станковые противотанковые гранатометы, а в вечернее время – вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По защитникам Водяного агрессор использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Неподалеку от населенного пункта Новоселовка Вторая захватчики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Талаковки – из гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Гнутово, кроме автоматических станковых гранатометов, противник задействовал еще и снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" вражеские обстрелы из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, зафиксированы вблизи Новотошковского. На этом участке фронта захватчики применили артиллерийские системы калибра 122 мм и вооружение БМП. По опорным пунктам украинских военных неподалеку от Хутора Вольного и Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали помощь.

Для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность.

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика. По уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших.

Также, 18 июля, вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка. Со стороны Петровского противник произвел три очереди из стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" противник использовал запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения. В частности, неподалеку Причепиловки агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра и 120 мм минометы. Также из минометов 120-го и 82-го калибра враг открывал огонь по защитникам Луганского.

Недалеко от Водяного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", противник применил гранатометы разных систем, а возле Старогнатовки – крупнокалиберные пулеметы.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркивают в штабе ООС.