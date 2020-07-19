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Ситуация на Донбассе: противник 13 раз открывал огонь

Ситуация на Донбассе: противник 13 раз открывал огонь
08:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua
В течение минувших суток, 18 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", неподалеку от Старогнатовки противник на рассвете применил противотанковый комплекс и станковые противотанковые гранатометы, а в вечернее время – вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По защитникам Водяного агрессор использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Неподалеку от населенного пункта Новоселовка Вторая захватчики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Талаковки – из гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Гнутово, кроме автоматических станковых гранатометов, противник задействовал еще и снайперское оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" вражеские обстрелы из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, зафиксированы вблизи Новотошковского. На этом участке фронта захватчики применили артиллерийские системы калибра 122 мм и вооружение БМП. По опорным пунктам украинских военных неподалеку от Хутора Вольного и Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали помощь.

Для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность.

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика. По уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших.

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Также, 18 июля, вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка. Со стороны Петровского противник произвел три очереди из стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" противник использовал запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения. В частности, неподалеку Причепиловки агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра и 120 мм минометы. Также из минометов 120-го и 82-го калибра враг открывал огонь по защитникам Луганского.

Недалеко от Водяного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", противник применил гранатометы разных систем, а возле Старогнатовки – крупнокалиберные пулеметы.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркивают в штабе ООС.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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