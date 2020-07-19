На Львовщине зафиксировали 8 тысяч случаев COVID-19

За все время пандемии коронавируса во Львовской области подтвердили 8 000 инфицированных. Из них выздоровели 1 234 человека, а 208 - умерли. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"По состоянию на 09 часов во Львове и Львовской области подтверждено 8 000 случаев инфицирования коронавирусом, из них 208 - летальные. За вчерашние сутки лабораторные центры провели 546 ПЦР-тестов. Из них, 109 - положительные. Среди них львовян - 67", - сообщила Галина Сличная, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавируса.

На стационарном лечении во Львовской области находятся 909 больных, всего в областной инфекционной больнице - 170 человек и в Центре легочного здоровья - 148.

67 человек находится на лечении в отделении реанимации.

За прошлые сутки на Львовщине госпитализировали с подозрением на коронавирус 62 человека. Направлен на самоизоляцию 161 человек.

Напомним, по состоянию на утро 19 июля в Украине лабораторно подтверждены 58 842 случая COVID-19, за сутки - 731 новый.