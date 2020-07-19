На Львовщине зафиксировали 8 тысяч случаев COVID-19

"По состоянию на 09 часов во Львове и Львовской области подтверждено 8 000 случаев инфицирования коронавирусом, из них 208 - летальные. За вчерашние сутки лабораторные центры провели 546 ПЦР-тестов. Из них, 109 - положительные. Среди них львовян - 67", - сообщила Галина Сличная, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавируса.
На стационарном лечении во Львовской области находятся 909 больных, всего в областной инфекционной больнице - 170 человек и в Центре легочного здоровья - 148.
67 человек находится на лечении в отделении реанимации.
За прошлые сутки на Львовщине госпитализировали с подозрением на коронавирус 62 человека. Направлен на самоизоляцию 161 человек.
Напомним, по состоянию на утро 19 июля в Украине лабораторно подтверждены 58 842 случая COVID-19, за сутки - 731 новый.