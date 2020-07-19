Сдвинули ограждение и помчали: водители проехались по свежеуложенному асфальту на Шулявском мосте (Видео)

В Киеве на Шулявском мосту водители проехались по свежему асфальту. Видео происшествия появилось на странице "Киев оперативный".

На видео видно, как три автомобиля смогли втиснуться в отверстие в заграждении и смогли проехать по недавно уложенному асфальту.

"Вот это кайф - проехать по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень "умный" сдвинул ограждение и все помчались", - сказано в описании к видео.

Отметим, что Шулявский путепровод, который находится на реконструкции более года, вчера начали асфальтировать. Ремонт начался весной 2019. Движение по мосту возобновили лишь в декабре 2019 года, сейчас продолжаются работы по обустройству съездов.

В начале работ стоимость ремонта оценили в 830,12 миллионов, но затем власти Киева заявили о росте стоимости из-за значительных изменениях в проектных решениях.