Шулявский мост продолжают ремонтировать

Виталий Кличко рассказал, что в Киеве начали асфальтировать Шулявский мост.

Сегодня, 19 июля, в столице начали активно асфальтировать Шулявский мост.

Об этом рассказал глава КГГА Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской мэрии.

По словам Кличко, работники "Киевавтодора" начали масштабное асфальтирование.

"Основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы", - добавил он.

Также мэр добавил, что у съездов моста с него переносят инженерные сети, осуществляется монтировка новых опор освещения, в порядок приводится подземный пешеходный переход, осуществляется благоустройство прилегающей территории.

Напомним, сотрудники "Киевавтодора" завершают средний ремонт покрытия улице Оболонской.

Также сообщалось, что на столичной станции метро "Шулявская" в 20:08 в помойке у входа взорвалось неизвестное устройство.