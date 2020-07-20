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В Киеве произошла "международная" драка со стрельбой

В Киеве произошла "международная" драка со стрельбой
Обновлено 09:10 Сегодня Телеграф Фото: KyivOperativ
В столице ночью возле многоэтажного жилого дома произошла драка со стрельбой, пострадали трое студентов из Конго.

В Киеве ночью произошла драка со стрельбой, в результате чего пострадали трое мужчин. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Сообщается, что по адресу  Гонгадзе, 32 пьяная группа людей спровоцировала конфликт с чернокожими студентами из Конго. 

По словам студентов, они вышли из аптеки и вызвали такси, чтобы ехать домой. В это момент к ним подошла группа из пяти человек и с криками "черные, что вы здесь делаете", достали их из автомобиля и начали бить. После чего началась стрельба.

Прохожие вызвали полицию, нападавших задержали. Как оказалось, они были в сильном алкогольном опьянении. В свое оправдание они сказали, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили, таким образом, познакомиться с ними.

Как сообщалось, в столице в метро станции метро "Театральная" группа молодых парней напала на двух мужчин, с которыми у них возникла перепалка.

В одном из супермаркете "АТБ" под Киевом мужчина избил соперника палкой купленной колбасы.

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Все по теме:

Киев, Полиция, Драка, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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