Коронавирус в Киеве: за сутки заболело еще 77 человек

В столице по состоянию на утро 20 июля количество зафиксированных случаев коронавирусной болезни составляет 6 961 человек. За минувшие сутки заболели еще 77 киевлян.

В Киеве за минувшие сутки выявили еще 77 больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в столице зафиксировали 6961 случай коронавируса.

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки выздоровели еще 21 человек. Всего с начала эпидемии коронавирус побороли уже 2387 киевлян.

Как сообщает мае, среди заболевших:

36 женщин: от 18 до 82 лет,

8 мужчин: от 18 до 76 лет;

3 ребенка: девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет.

15 больных были госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. Общее количество смертельных случаев в Киеве с начала пандемии составляет 128.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (18), Деснянском (10), Святошинском и Соломенском (по 9) районах.

Напомним, по данным Минздрава за минувшие сутки в Украине выявили еще 651 случай коронавирусной болезни. В мире количество больных перевалило за 14 миллионов, лидерами по заболеваемости остаются США, Бразили, Индия и Россия.