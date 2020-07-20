В Украине к ослаблению карантина не готовы восемь регионов

По данным Минздрава на 20 июля к ослаблению дальнейших карантинных ограничений не готовы восемь областей и столица.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
У ослаблению карантина не готовы:
Винницкая
Волынская
Закарпатская
Ивано-Франковская
Львовская
Одесская
Харьковская
Черниговская области
город Киев
Для смягчения карантина регионы должны отвечать основным критериям:
загруженности мест в больницах не больше чем 50%;
проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;
динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки диагностировали еще более 600 случаев коронавирусной болезни. Больше всего заболевших выявили во Львовской и Закарпатской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве за сутки заболели еще 77 киевлян.
Напомним, в Минздраве разрабатывают карантинный план, согласно которому Украину поделят на четыре зоны, в зависимости от ситуации с заболеваемостью.
Украинцев в очередной раз призывают соблюдать все карантинные ограничения: носить маски, пользоваться дезинфекторами и соблюдать социальную дистанцию.