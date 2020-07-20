В Украине к ослаблению карантина не готовы восемь регионов

По состоянию на 20 июля в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 8 областей. В обновленный список была включена столица.

По данным Минздрава на 20 июля к ослаблению дальнейших карантинных ограничений не готовы восемь областей и столица.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

У ослаблению карантина не готовы:

Винницкая

Волынская

Закарпатская

Ивано-Франковская

Львовская

Одесская

Харьковская

Черниговская области

город Киев

Для смягчения карантина регионы должны отвечать основным критериям:

загруженности мест в больницах не больше чем 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки диагностировали еще более 600 случаев коронавирусной болезни. Больше всего заболевших выявили во Львовской и Закарпатской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве за сутки заболели еще 77 киевлян.

Напомним, в Минздраве разрабатывают карантинный план, согласно которому Украину поделят на четыре зоны, в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

Украинцев в очередной раз призывают соблюдать все карантинные ограничения: носить маски, пользоваться дезинфекторами и соблюдать социальную дистанцию.