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В Украине к ослаблению карантина не готовы восемь регионов

В Украине к ослаблению карантина не готовы восемь регионов
12:52 Сегодня Телеграф
По состоянию на 20 июля в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 8 областей. В обновленный список была включена столица.

По данным Минздрава на 20 июля к ослаблению дальнейших карантинных ограничений не готовы восемь областей и столица.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

У ослаблению карантина не готовы:

  • Винницкая

  • Волынская

  • Закарпатская

  • Ивано-Франковская

  • Львовская

  • Одесская

  • Харьковская 

  • Черниговская области

  • город Киев

Для смягчения карантина регионы должны отвечать основным критериям:

  • загруженности мест в больницах не больше чем 50%;

  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

  • процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;

  • динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки диагностировали еще более 600 случаев коронавирусной болезни. Больше всего заболевших выявили во Львовской и Закарпатской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве за сутки заболели еще 77 киевлян.

Напомним, в Минздраве разрабатывают карантинный план, согласно которому Украину поделят на четыре зоны, в зависимости от ситуации с заболеваемостью. 

Украинцев в очередной раз призывают соблюдать все карантинные ограничения: носить маски, пользоваться дезинфекторами и соблюдать социальную дистанцию. 

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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