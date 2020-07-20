В столице возобновят работу шесть детских санаториев

В Киеве с 21 июля запустят в работу шесть детских муниципальных санаториев. Об этом пресс-службе КГГА сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Со слов Кличко, в столице с 21 июля планируется возобновление работы муниципальных детских санаториев. Также с 27 июля дети киевлян, нуждающиеся в реабилитации, смогут ее пройти, дополняя этом соответствующим лечением. Данная неделя требуется санаториям для подготовки в оформлении путевок для детей.

Мэр Киева обратил внимание, что санаторные учреждения будут работать соблюдая санитарные правила и регламент и по наполнености не будут превышать половину.

Также он заявил, что детский санаторий "Орлятко" в Ворзеле, имеющий гастроэнтерологический и ортопедический профиль уже был проверен на готовность к возобновлению работы после карантина.

Само здание санатория частично отремонтировано и утеплено, был закуплен спортивный инвентарь и медоборудование вместе с мебелью.

В текущем году в планах открытие еще двух отделений по реабилитации детей: с кардиоревматологическими заболеваниями (санаторий "Орлятко") и эндокринологическими заболеваниями (санаторий "Ялинка").

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 июля в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 8 областей. В обновленный список была включена столица.