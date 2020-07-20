В зоне ООС в результате обстрелов погиб украинский военный

На востоке Украины в районе проведения боевых действий погиб военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Фейсбук.
Сегодня днем незаконные военные формирования в очередной раз обстреляли позиции украинских военных в Донецкой области.
В районе населенного пункта Шумы противник задействовал запрещенные Минскими договоренностями автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.
Во время боевого задания один боец ООС получил смертельное пулевое ранение.
Как сообщалось в утренней сводке штаба, за минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь по украинским защитникам.
Напомним, 13 июля возле населенного пункта Золотое военные попали в засаду боевиков, в результате обстрелов погибли трое наших защитников. Как позже выяснилось, среди погибших оказался военный медик, гражданин Эстонии.