В зоне ООС в результате обстрелов погиб украинский военный

Возле поселка Шумы Донецкой области в результате вражеского обстрела смертельное ранение получил украинский военный.

На востоке Украины в районе проведения боевых действий погиб военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Фейсбук.

Сегодня днем незаконные военные формирования в очередной раз обстреляли позиции украинских военных в Донецкой области.

В районе населенного пункта Шумы противник задействовал запрещенные Минскими договоренностями автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

Во время боевого задания один боец ООС получил смертельное пулевое ранение.

Как сообщалось в утренней сводке штаба, за минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь по украинским защитникам.

Напомним, 13 июля возле населенного пункта Золотое военные попали в засаду боевиков, в результате обстрелов погибли трое наших защитников. Как позже выяснилось, среди погибших оказался военный медик, гражданин Эстонии.