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На Львовщине открыли новую лабораторию для проведения ПЦР-тестирований

На Львовщине открыли новую лабораторию для проведения ПЦР-тестирований
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф Фото: city-adm.lviv.ua
Во Львове открыли новую лабораторию, где-проводят ПЦР-тестирования, которую сегодня осмотрел мэр города Андрей Садовый. Об этом сообщили в Львовском горсовете.

Андрей Садовый заявил, что во Львове все рабочие лаборатории являются государственными.

Также он рассказал, что часто имелась проблема, когда больные попадали в их больницы, нужно было ждать несколько дней или неделю для установления диагноза. А это недопустимо, диагноз нужно устанавливать быстро. Исходя из этого было принято решение о закупке лаборатории. Был заключен договор с гослабораторией Госпродпотребслужбы, о поставках оборудования. Этот шаг даст возможность для больных, постцпающих в больницу скорой помощи, в 1 и 8-ю больницы, иметь быстрые результаты тестов. Исходя из этого появится возможность оперативно выписывать тех граждан, у которых нет COVID-19.

Гендиректор больницы скорой помощи Олег Самчук рассказал, что на данный момент в больницах  продолжается ремонт, поэтому лабораторию временно разместили в помещении Львовской областной государственной лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Следовательно, через несколько месяцев - когда завершат ремонт, лаборатория переедет на территорию больницы скорой помощи. А когда ситуация с коронавирусной эпидемией стабилизируется, эту лабораторию будут использовать также для обеспечения трансплантологии.

В столице возобновят работу шесть детских санаториев

Сперва здесть проведут около 200 ПЦР-исследований за сутки, а потом планируется увеличить число до 700.

На данный момент в лаборатории работают восемь человек, а в общем будет работать 10.

Обучение и стажировка для них была организована Лабораторным центром и Центром легочного здоровья.

Оборудование для лаборатории закупили за счет средств горбюджета на общую сумму почти 1,9 млн грн. Среди оборудования - система ПЦР, морозильная камера, термостат с функциями охлаждения и нагрева, УФ-бокс, набор дозаторов и др.

Ранее сообщалось, что по данным Минздрава на 20 июля к ослаблению дальнейших карантинных ограничений не готовы восемь областей и столица.

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Все по теме:

Украина, Львов, Лаборатория, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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