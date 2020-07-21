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Неделя в ООС: в Штабе рассказали о потерях оккупантов

Неделя в ООС: в Штабе рассказали о потерях оккупантов
Обновлено 01:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Командовании операции Объединенных сил отмечают, что коварные действия вооруженных формирований России на Донбассе не остаются безнаказанными. За каждого убитого украинского воина оккупанты несут справедливое наказание.

"В случае угрозы для жизни и здоровья наших воинов, при попытках захвата территорий или совершения обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ, военнослужащие ООС всегда дают и будут давать ответ", - сообщает Штаб ООС на своей странице в Facebook.

Согласно данным разведки, российско-оккупационные силы РФ на прошлой неделе (с 13 по 19 июля) потеряли: 

  • 11 человек убитыми;
  • 14 человек травмированными, раненными или выведенными из строя.

Кроме того на прошедшей неделе был сбит вражеский квадрокоптер. 

В штабе также отмечают, что вооруженные силы РФ имеют проблему с комплектацией личным составом. 

"Кремлевские главари не понимают, что они не имеют доверия и авторитета среди местного населения. Оккупанты внушают жителям временно оккупированных территорий лишь страх и вызывают злость и ненависть к себе. Это подтверждается множеством случаев", - отмечают в Штабе.

Среди примеров приводится то, что агитационная кампания и призывы вступать в войска псевдореспублик не вызвала доверия среди местных жителей и полностью провалилась. 

"В свои войска они теперь насильно набирают пополнения и, используя угрозы, заставляют заключать контракты с незаконными и преступными вооруженными формированиями", - сказано в сообщении. 

В зоне ООС в результате обстрелов погиб украинский военный

В Штабе подчеркивают, что доукомплектация личного состава оккупационных войск продолжается за счет наемников из России.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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