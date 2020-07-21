Неделя в ООС: в Штабе рассказали о потерях оккупантов

"В случае угрозы для жизни и здоровья наших воинов, при попытках захвата территорий или совершения обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ, военнослужащие ООС всегда дают и будут давать ответ", - сообщает Штаб ООС на своей странице в Facebook.
Согласно данным разведки, российско-оккупационные силы РФ на прошлой неделе (с 13 по 19 июля) потеряли:
Кроме того на прошедшей неделе был сбит вражеский квадрокоптер.
В штабе также отмечают, что вооруженные силы РФ имеют проблему с комплектацией личным составом.
"Кремлевские главари не понимают, что они не имеют доверия и авторитета среди местного населения. Оккупанты внушают жителям временно оккупированных территорий лишь страх и вызывают злость и ненависть к себе. Это подтверждается множеством случаев", - отмечают в Штабе.
Среди примеров приводится то, что агитационная кампания и призывы вступать в войска псевдореспублик не вызвала доверия среди местных жителей и полностью провалилась.
"В свои войска они теперь насильно набирают пополнения и, используя угрозы, заставляют заключать контракты с незаконными и преступными вооруженными формированиями", - сказано в сообщении.
В Штабе подчеркивают, что доукомплектация личного состава оккупационных войск продолжается за счет наемников из России.