Находится на психиатрическом лечении: Аваков опроверг информацию, о "луцком террористе"

Арсен Аваков опровергает сообщения о том, что захвативший заложников в Луцке мужчина находился на психиатрическом лечении, о чем ранее сообщал, в частности, в своем телеграм-канале Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины. Об этом Аваков сообщил пресс-службам в Луцке.

Глава МВД заявил, что информация о том, что захвативший заложноков мужчина находится на психиатрическом лечении является недостоверной.

Также он призвал взвешенно и осторожно публиковать факты, поскольку у террориста есть доступ к публикациям в прессе.

Аваков отметил, что будут применены все методы, чтобы мирно урегулировать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в интеренете выложили видео того, как "луцкий террорист" на остановке заходит в автобус. Данное видео выложили в телеграм-канале "Лучаны".

Полиция ведет переговоры с захватившим автобус с заложниками в Луцке, но пока он не идет на компромиссы. Известно, что захватчиком оказался Максим Кривош, ранее дважды судим.