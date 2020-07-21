Скачать
Вторник, 21.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Захват заложников в Луцке: что известно (Обновляется)
Захват заложников в Луцке: что известно (Обновляется)
В МВД назвали имя луцкого террориста и рассказали о переговорах
В МВД назвали имя луцкого террориста и рассказали о переговорах
СМИ: Суркис планирует пригласить иностранца на пост тренера Динамо
СМИ: Суркис планирует пригласить иностранца на пост тренера Динамо
"Танцы со звездами 2020": названо имя еще одного участника нового сезона шоу
"Танцы со звездами 2020": названо имя еще одного участника нового сезона шоу

Находится на психиатрическом лечении: Аваков опроверг информацию, о "луцком террористе"

Находится на психиатрическом лечении: Аваков опроверг информацию, о "луцком террористе"
17:41 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Арсен Аваков опровергает сообщения о том, что захвативший заложников в Луцке мужчина находился на психиатрическом лечении, о чем ранее сообщал, в частности, в своем телеграм-канале Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины. Об этом Аваков сообщил пресс-службам в Луцке.

Глава МВД заявил, что информация о том, что захвативший заложноков мужчина находится на психиатрическом лечении является недостоверной.

Также он призвал взвешенно и осторожно публиковать факты, поскольку у террориста есть доступ к публикациям в прессе.

Аваков отметил, что будут применены все методы, чтобы мирно урегулировать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в интеренете выложили видео того, как "луцкий террорист" на остановке заходит в автобус. Данное видео выложили в телеграм-канале "Лучаны".

Захват заложников в Луцке: что известно

Полиция ведет переговоры с захватившим автобус с заложниками в Луцке, но пока он не идет на компромиссы. Известно, что захватчиком оказался Максим Кривош, ранее дважды судим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МВД, Арсен Аваков.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что будет если выпить морскую воду, последствия поражают
02 Приклеил к веревке: одессит умудрился 44 раза пополнить счет одной купюрой
03 "Монастырь особого назначения" и "территория ДНР": Собчак выпустила фильм об издевательствах над детьми в Среднеуральском женском монастыре
04 Дубинский о выборах мэра Киева: Это просьба президента, чтобы мы вместе победили Кличко
05 Захват заложников в Луцке: что известно (Обновляется)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как &quot;луцкий террорист&quot; попал в автобус: в сети появилось видео
Как "луцкий террорист" попал в автобус: в сети появилось видео
В Киеве обнаружили и обезвредили две бомбы
В Киеве обнаружили и обезвредили две бомбы
Штаб ООС: боевики уже дважды нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики уже дважды нарушали "тишину"
Создателей &quot;Очень странных дел&quot; обвиняют в плагиате
Создателей "Очень странных дел" обвиняют в плагиате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь