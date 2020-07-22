Захват заложников в Луцке: сообщник террориста согласился сотрудничать со следствием

"Сейчас мужчина задержан согласно статье 208 Криминального процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Изучаются все версии криминального преступления", - отметили в пресс-службе ГУНП Харькова.
Отмечается, что во время обысков в доме у задержанного было найдено оружие и взрывчатка, а именно:
Все найденное оружие будет отправлено на экспертизу.
Как известно, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус с 13 людьми.
В сети подозреваемый известен, как Максим Плохой (настоящая фамилия Кривош). Он дважды судим и отсидел в тюрьме 10 лет за совершение тяжких преступлений.
Вечером 21 июля, около 22 часов, он согласился отпустить заложников и сдался правоохранителям.