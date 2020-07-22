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Захват заложников в Луцке: сообщник террориста согласился сотрудничать со следствием
Захват заложников в Луцке: сообщник террориста согласился сотрудничать со следствием
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Захват заложников в Луцке: сообщник террориста согласился сотрудничать со следствием

Захват заложников в Луцке: сообщник террориста согласился сотрудничать со следствием
Обновлено 06:43 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция
Соратник "луцкого террориста", 44-летний житель Харькова, задержанный по обвинению в организации нападения на автобус в центре Луцка, пошел на сотрудничество со следствием.

"Сейчас мужчина задержан согласно статье 208 Криминального процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Изучаются все версии криминального преступления", - отметили в пресс-службе ГУНП Харькова. 

Отмечается, что во время обысков в доме у задержанного было найдено оружие и взрывчатка, а именно: 

  • 4 корпуса от ручных гранат РГД-5;
  • 2 корпуса от ручных гранат Ф-1;
  • 6 запалов типа УЗРГМ;
  • 3 учебно-имитационных запала;
  • 2 пистолета ТТ;
  • пистолет "Дрейзе";
  • 100 пистолетных патронов;
  • гладкоствольное ружье и 122 патрона к ней.

Сообщник луцкого террориста готов сотрудничать со следствием

Все найденное оружие будет отправлено на экспертизу. 

Оружие и гранаты, найденные у сообщника луцкого террориста

Как известно, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус с 13 людьми. 

Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста

В сети подозреваемый известен, как Максим Плохой (настоящая фамилия Кривош). Он дважды судим и отсидел в тюрьме 10 лет за совершение тяжких преступлений. 

Вечером 21 июля, около 22 часов, он согласился отпустить заложников и сдался правоохранителям. 

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Все по теме:

Луцк, Харьков, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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