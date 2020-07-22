Захват заложников в Луцке: сообщник террориста согласился сотрудничать со следствием

Соратник "луцкого террориста", 44-летний житель Харькова, задержанный по обвинению в организации нападения на автобус в центре Луцка, пошел на сотрудничество со следствием.

"Сейчас мужчина задержан согласно статье 208 Криминального процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Изучаются все версии криминального преступления", - отметили в пресс-службе ГУНП Харькова.

Отмечается, что во время обысков в доме у задержанного было найдено оружие и взрывчатка, а именно:

4 корпуса от ручных гранат РГД-5;

2 корпуса от ручных гранат Ф-1;

6 запалов типа УЗРГМ;

3 учебно-имитационных запала;

2 пистолета ТТ;

пистолет "Дрейзе";

100 пистолетных патронов;

гладкоствольное ружье и 122 патрона к ней.

Все найденное оружие будет отправлено на экспертизу.

Как известно, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус с 13 людьми.

В сети подозреваемый известен, как Максим Плохой (настоящая фамилия Кривош). Он дважды судим и отсидел в тюрьме 10 лет за совершение тяжких преступлений.

Вечером 21 июля, около 22 часов, он согласился отпустить заложников и сдался правоохранителям.