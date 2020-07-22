В Киеве в двух разных местах обнаружили подозрительные предметы: проводится эвакуация

В столице возле центрального вокзала в районе станции метро "Вокзальная", обнаружили подозрительный чемодан.
На месте работают полицейские и взрывотехники, проводится массовая эвакуация людей.
Об этом сообщают порталы dtp.kiev.ua и Киев оперативный в Facebook.
Как заявили в пресс-службе метрополитена, станция метро "Вокзальная" закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.
Кроме того, полицейские проверяют подземный переход на площади Космонавтов, там обнаружили похожий чемодан с неизвестным содержанием.
Как сообщалось, вчера, 21 июля, в районе рынка "Минский" обнаружили взрывное устройство, которое вскоре обезвредили. А также на горячую линию полиции поступали сообщения о "минировании" метро, торговых центров и железнодорожного центрального вокзала.
В связи с терактом, который произошел во вторник в Луцке, полиция усилила меры безопасности в ряде городов, в том числе и в Киеве.